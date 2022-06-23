Trabzon Üniversitesi Kaçkarlar'daki göllerde 48 yeni kayıt alg türü tespit etti

Trabzon Üniversitesince yürütülen "Kaçkar Dağları Milli Parkı İçindeki Yüksek Dağ Göllerinin Bentik Algleri Projesi" kapsamında Kaçkar Dağları'ndaki göllerde 48 yeni kayıt alg türü (mikroskobik ortamda görülebilen su yosunu) tespit edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şahin, Trabzon Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimince desteklenen "Kaçkar Dağları Milli Parkı İçindeki Yüksek Dağ Göllerinin Bentik Algleri" adlı projeyi 17 Haziran 2022'de tamamladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Şahin, Rize'nin yüksek dağ gölleri bakımından zengin olduğunu belirterek, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Kapılı Göller, Vercenik Kumlu Göl, Karadeniz Gölü, Kavron Gölü, Büyük Deniz Gölü, Adsız Göller, Moçar Gölü, Tatos Sulak Göller, Adsız Gölet ve parkın sınırları dışında kalan Avusor Büyük Göl, Koçdüzü Büyük Göl olmak üzere toplam 17 göl ve göletten bentik alg ve su örnekleri alındığını aktardı.

Şahin, laboratuvar çalışmaları sonucunda floranın, Bacillariophyta, Charophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta ve Euglenozoa bölümlerine ait toplam 230 taksondan oluştuğunu belirlediklerine işaret ederek, Charophyta alg grubuna ait 45, Chlorophyta alg grubuna ait 2, Bacillariophyta alg grubuna ait de 1 olmak üzere toplam 48 taksonun Türkiye Tatlısu Alg Florasına yeni kayıt olarak ilave edildiğini vurguladı.

Araştırmadan elde edilen verilerin sağlayacağı katkıları ise Şahin, şu şekilde sıraladı:

"Verilerimiz, Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın ve Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine, Türkiye'nin Avrupa Dağ Gölleri Ekosistemleri Projesi'ne dahil olma fırsatı yakalamasına katkı sağlayacaktır. Avrupa ve Asya'da alg florası çalışılmış yüksek dağ gölleri ile karşılaştırılmasına, yine aynı bölge arasında uzanan ve algleri çalışılmış yüksek dağ gölleri zincirinin eksik kalan kısmının tamamlanmasına, dünya genelinde yüksek dağ göllerinin alg florasını belirleme çalışmalarına da önemli katkı verecektir. Araştırma sonuçlarının bir kısmından hazırlanan 5 makale, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanarak bilim dünyası ile paylaşıldı. Diğer verilerin de yayımlanması için gerekli çalışmalara devam ediliyor."

Şahin, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu başta olmak üzere projenin kabulünde katkıları olan BAP Birimi komisyonu üyelerine, alg örneklerinin alınması için izin veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ve arazi çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Çad Milli Park Şefi Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Köse'ye, Orman Mühendisi Ömer Civelek'e ve diğer personele teşekkür etti.