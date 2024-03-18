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  4. Trabzon yerel basınının Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için attığı manşetler herkesi şaşırttı!

Trabzon yerel basınının Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için attığı manşetler herkesi şaşırttı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 16:24
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son düdüğünün çalmasının ardından yaşanan olaylar mücadelenin önüne geçerken, Trabzon yerel basını yaşanan çirkin olayları 'provokasyon' olarak değerlendirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan zorlu Trabzonspor Fenerbahçe maçında kazanan 3-2'lik skorla Sarı-Lacivertliler olurken, karşılaşmanın sonunda yaşanan çirkin olaylar mücadelenin önüne geçmişti.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

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Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu saha karışırken tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Yaşanan olayların ardından Trabzon yerel gazeteleri yaşananları manşetlerine taşıdı.

İŞTE ATILAN MANŞETLER
Canlı Skor

"AMACINA ULAŞTI" 

"AMACINA ULAŞTI" 

Karadeniz: Provokatörler amacına ulaştı

"PROVOKATÖRLER" 

"PROVOKATÖRLER" 

Günebakış: "Provokatörler"

"BÖYLE İSTEDİ" 

"BÖYLE İSTEDİ" 

Sonnokta: "Meler böyle istedi"

"REZİLLİK ÇIKTI" 

"REZİLLİK ÇIKTI" 

Ekspres: Şapkadan rezillik çıktı

"ŞAPKADAN ÇIKAN TAVŞAN 

"ŞAPKADAN ÇIKAN TAVŞAN 

Taka: Şapkadan çıkan tavşan

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