Trabzon yerel basınının Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar için attığı manşetler herkesi şaşırttı!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan zorlu Trabzonspor Fenerbahçe maçında kazanan 3-2'lik skorla Sarı-Lacivertliler olurken, karşılaşmanın sonunda yaşanan çirkin olaylar mücadelenin önüne geçmişti.
Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu saha karışırken tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Yaşanan olayların ardından Trabzon yerel gazeteleri yaşananları manşetlerine taşıdı.
Karadeniz: Provokatörler amacına ulaştı
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Taka: Şapkadan çıkan tavşan