Aramada satışa hazırlanmış 3 paket halinde 210 gram toz ve 10 bin 140 gram kubar esrar, hassas terazi, 2'si kurusıkı 4 tabanca ve 120 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Yatkın" ile şüpheli M.A.T'nin evinde arama yaptı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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