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Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

25.09.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yapılan çalışmada, Harmanlı Mahallesi'nde 22 yaşındaki M.A.T'nin evinde bulunan çok miktardaki uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Yatkın" ile şüpheli M.A.T'nin evinde arama yaptı.

Aramada satışa hazırlanmış 3 paket halinde 210 gram toz ve 10 bin 140 gram kubar esrar, hassas terazi, 2'si kurusıkı 4 tabanca ve 120 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Gözaltı Trabzon uyuşturucu operasyonu

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