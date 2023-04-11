Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan canlı yayında teknik direktör açıklaması! "Evet görüştük"

Önce Başkan Ahmet Ağaoğlu sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifalarıyla bir anda köklü bir değişime gitmek durumunda kalan son şampiyon Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan olurken, teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Karadeniz ekibi için Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Montella Slaven Bilic için ve birçok isim gündeme gelirken, henüz somut bir adım atılmış değil.
Bordo-mavili ekibin çiçeği burnunda Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı bir programda kulüple alakalı açıklamalarda bulunurken, teknik direktör konusunda da oldukça ses getiren ifadeler kullandı.
"Taraftarı olduğum bir kulübün başkanlığını yapmak ulvi bir görev. Benim için tarif edilmez bir mutluluk. Nisan 2018'de göreve geldikten sonra 5 yılda 4 kupa aldık. Yıllar sonra gelen şampiyonluk, daha doğrusu yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci. İnanılmaz mutluluklar yaşadık. Bence dünyadaki en özel şampiyonluk kutlaması oldu."
"Üzerimdeki sorumluluk ciddi bir sorumluluk. Yönetim olarak bu süreci yönetmek adına planlamalar yaptık. Ekonomik olarak, altyapı olarak, hoca olarak... Hepsini ayrı ayrı konuştuk. Göreve gelmeden de Trabzonspor'un gerçeklerini, artısı ve eksisini biliyordum. Ateşten gömleği giyen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Camianın büyüklerine de ayrıca teşekkür ederim."
"Şampiyonluk sonrası süreci doğru yönetemedik. Benim de hatalarım oldu. Bizden sonraki yönetimlere bizim aldığımız gibi değil, daha problemsiz bir takım vermek istiyoruz."
"Trabzonspor'un en önemli gerçeği altyapısı. Türkiye'nin neresine gidersen git 61 numaranın sahibi var. Hatta takımlarda o numaranın bir de sırası var. Benin ailemde 3 tane milli futbolcu var. Bu yörenin toprakları futbolcu yetiştiriyor. Şu anda bir firma ile çalışıyoruz. 1 yıl oldu yaklaşık. Futbol federasyonu da aynı firma ile çalışmaya başladı. Altyapımızda kaynak olduğu net. Ancak doğru oyuncuların doğru eğitimi alarak çıkmasını sağlamımız gerek. Bunları sağlamadan a takıma verince oyuncunun kaybolmasına neden oluyoruz."
"Şartlar ne olursa olsun yeni sezonda yarışmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarımızın bu konuda endişesi olmasın. Biz göreve ilk geldiğimizde 18 milyon Euro ile de yarıştık, 26 milyon Euro'ya şampiyon olduk. Bugün 40 milyon Euro'lardayız. Açık söyliyeyim. Hata yaptık."