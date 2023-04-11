Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan canlı yayında teknik direktör açıklaması! "Evet görüştük"

"EN ÖNEMLİ GERÇEK ALTYAPI"

"Trabzonspor'un en önemli gerçeği altyapısı. Türkiye'nin neresine gidersen git 61 numaranın sahibi var. Hatta takımlarda o numaranın bir de sırası var. Benin ailemde 3 tane milli futbolcu var. Bu yörenin toprakları futbolcu yetiştiriyor. Şu anda bir firma ile çalışıyoruz. 1 yıl oldu yaklaşık. Futbol federasyonu da aynı firma ile çalışmaya başladı. Altyapımızda kaynak olduğu net. Ancak doğru oyuncuların doğru eğitimi alarak çıkmasını sağlamımız gerek. Bunları sağlamadan a takıma verince oyuncunun kaybolmasına neden oluyoruz."