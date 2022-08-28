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Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesinde taraftar sahaya daldı, yeni transfere koştu! Marc Bartra'dan büyük jest...

28.08.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo - mavililer ile sarı - kırmızılılar; Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşırken, maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Sahaya atlayan bir Trabzonspor taraftarı, yeni transfer Marc Bartra ile fotoğraf çektirmek istedi. O anlar kameralara yansıdı.

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşmanın öncesinde stadyumda dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra, maç öncesi ısınma çalışmalarını sürdürdüğü sırada ilginç bir hadiseyle karşı karşıya kaldı.

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Tecrübeli futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftarın sahaya atladığını ve kendisine doğru koştuğunu gördü.

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Güvenliklerin yakalamak için kovaladığı genç taraftarı yanına kabul eden Bartra, görevlileri durdurdu.

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Bartra ile fotoğraf çektiren ve ona sarılan taraftar ise amacına ulaşmasının ardından güvenlikler tarafından saha içerisinden çıkarıldı.

TRABZONSPOR - GALATASARAY

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