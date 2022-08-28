Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesinde taraftar sahaya daldı, yeni transfere koştu! Marc Bartra'dan büyük jest...

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşmanın öncesinde stadyumda dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra, maç öncesi ısınma çalışmalarını sürdürdüğü sırada ilginç bir hadiseyle karşı karşıya kaldı.

Tecrübeli futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftarın sahaya atladığını ve kendisine doğru koştuğunu gördü.

Güvenliklerin yakalamak için kovaladığı genç taraftarı yanına kabul eden Bartra, görevlileri durdurdu.

Bartra ile fotoğraf çektiren ve ona sarılan taraftar ise amacına ulaşmasının ardından güvenlikler tarafından saha içerisinden çıkarıldı.