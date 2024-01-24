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Trabzonspor kadro dışı bırakmıştı, Abdülkadir Ömür Süper Lig'de kalıyor... Pendikspor bordo-mavililere transfer için ilk teklifi yaptı bile

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 07:23 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 24 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'den beklenmedik bir teklif geldi. Pendikspor, Ömür için Trabzonspor'un kapısını çalarken ilk teklifini sundu. İşte detaylar...

Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Bu sezon ligde pek de istediği gibi bir performans sergileyemeyen Abdülkadir Ömür için beklenmedik bir karar vermiş, başarılı oyuncuyu kadro bışı bıraktığını açıklamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun son durumu merak konusu olurken, çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

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PENDİKSPOR İSTİYOR

PENDİKSPOR İSTİYOR

Haber61'de yer alan bilgiye göre; Pendikspor, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür için yaklaşık 7 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

TRABZONSPOR'UN TALEBİ...

TRABZONSPOR'UN TALEBİ...

Trabzonspor Kulübü'nün ise Abdülkadir Ömür için en az 8 milyon euro istediği öğrenilirken, temasların sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

25 GOL 36 ASİST

25 GOL 36 ASİST

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

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