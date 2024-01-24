Trabzonspor kadro dışı bırakmıştı, Abdülkadir Ömür Süper Lig'de kalıyor... Pendikspor bordo-mavililere transfer için ilk teklifi yaptı bile

Bu sezon ligde pek de istediği gibi bir performans sergileyemeyen Abdülkadir Ömür için beklenmedik bir karar vermiş, başarılı oyuncuyu kadro bışı bıraktığını açıklamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun son durumu merak konusu olurken, çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.
Haber61'de yer alan bilgiye göre; Pendikspor, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür için yaklaşık 7 milyon euroluk bir teklifte bulundu.
Trabzonspor Kulübü'nün ise Abdülkadir Ömür için en az 8 milyon euro istediği öğrenilirken, temasların sürdüğü de gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.