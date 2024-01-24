Trabzonspor kadro dışı bırakmıştı, Abdülkadir Ömür Süper Lig'de kalıyor... Pendikspor bordo-mavililere transfer için ilk teklifi yaptı bile

Bu sezon ligde pek de istediği gibi bir performans sergileyemeyen Abdülkadir Ömür için beklenmedik bir karar vermiş, başarılı oyuncuyu kadro bışı bıraktığını açıklamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun son durumu merak konusu olurken, çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

