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Trabzonspor kafilesi Monaco karşılaşması için Fransa'ya gitti

05.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor kafilesi Monaco karşılaşması için Fransa'ya gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında yarın Monaco ile deplasmanda yapacağı karşılaşma için Fransa'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan bordo-mavili kafile, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Fransa'nın Nice şehrine hareket etti. Karadeniz ekibi, buradan kara yoluyla Monaco'ya geçecek.

Kafilede, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca yer almadı.

Karadeniz ekibinin 24 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Gbamin, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok ve Gomez."

Bu arada bazı yöneticiler de kafileyle Fransa'ya hareket etti.

Trabzonspor kafilesi Monaco karşılaşması için Fransa'ya gitti

Trabzonspor kafilesi Monaco karşılaşması için Fransa'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Fransa'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Fransa'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Fransa'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Fransa'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Fransa'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Fransa'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Fransa'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Fransa'ya gitti

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Fransa futbol monaco

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