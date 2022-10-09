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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

09.10.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

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