Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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