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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, ısınma koşusu ve denge çalışmalarının ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Süper Lig Kayserispor Trabzonspor futbol

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