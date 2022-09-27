Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, ısınma koşusu ve denge çalışmalarının ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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