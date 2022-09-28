Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Taha Altıkardeş, Larsen, sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ile sol kalf kas spazmı geçiren Djaniny ile sol dizinde darbeye bağlı ödem olan Yusuf Erdoğan katılmadı. Milli takım kampından dönen Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı ise takımdan ayrı koştu.

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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