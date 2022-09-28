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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncular, pas ve şut çalışması yaptı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Taha Altıkardeş, Larsen, sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ile sol kalf kas spazmı geçiren Djaniny ile sol dizinde darbeye bağlı ödem olan Yusuf Erdoğan katılmadı. Milli takım kampından dönen Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı ise takımdan ayrı koştu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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