TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Trabzonspor-Kopenhag maçı 24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı oynanacak. Kopenhag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasından 2-1 üstünlükle ayrılması sonrası çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenirken maçın dördüncüğ hakeminin ise Jochem Kamphuis olduğu aktarıldı. Peki Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Kopenhag maçı canlı yayın bilgisi...
TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.
Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.
TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Cornelius. KOPENHAG: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel
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