TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Trabzonspor-Kopenhag maçı 24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı oynanacak. Kopenhag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasından 2-1 üstünlükle ayrılması sonrası çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenirken maçın dördüncüğ hakeminin ise Jochem Kamphuis olduğu aktarıldı. Peki Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Kopenhag maçı canlı yayın bilgisi...