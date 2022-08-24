Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Kopenhag maçının saati ve kanalı!

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. İlk maçtan 2-1 yenilgiyle ayrılan bordo mavililer bugün (24 Ağustos 2022 Çarşamba) kendi sahasında galibiyet yaşamak istiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenirken maçın dördüncüğ hakeminin ise Jochem Kamphuis olduğu aktarıldı. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?