YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

19.10.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sol ayak bileğine darbe alan Marek Hamsik, antrenmanı yarıda bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, kas spazmı yaşayan Djaniny ile Emrehan Gedikli yer almadı.

Isınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı takip eden gazetecilerin yanına gelerek bir süre sohbet eden teknik direktör Avcı, "Cumartesi günü maç ve sonrasında yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Öncekinden bir tık daha hafif. Geçen hafta çok acayipti." diye konuştu.

Öte yandan, antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan tecrübeli futbolcu Marek Hamsik sakatlık yaşadı. Sol ayak bileğine buz uygulanan futbolcu, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

- Sol ayak bileğine darbe alan Marek Hamsik, antrenmanı yarıda bıraktı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Marek Hamsik demir grup sivasspor futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:30
Öğle
12:11
İkindi
15:12
Akşam
17:43
Yatsı
19:02
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.