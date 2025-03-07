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Trabzonspor'un stadı çöküyor! Görüntüler korkutan cinsten! Uzmanlar uyardı... Acil önlem alınması gerekiyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2025 12:23
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Trabzonspor'un Akyazı Stadı için ortaya çıkan görüntüler taraftarları endişelendirdi. 18 Aralık 2016 yılında deniz kenarına yapılan stadyumun duvarlarında ciddi boyutlarda çatlaklar oluştu. Stadyumla birlikte Şehir Hastanesinin de tehlikede olduğu iddia ediliyor...

Trabzonspor'un uzun zaman sonra 2016 yılında sıfırdan inşa ettiği Akyazı Stadı alarm veriyor... Duvarlarında çatlakların oluştuğu Akyazı Stadı'nın son halini gören taraftarlar şaşkınlığa uğradı.

DOLGU TOPRAK ÜSTÜNE YAPILMIŞTI

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Deniz kenarında olmasından dolayı 2016 yılında dolgu toprak üzerine yapılan stadyum çatlamaya başladı. Uzmanlara göre dolgu toprak üstüne yapılan böylesine büyük yapıların zemin çökmesi kaçınılmaz...

UZMANLAR UYARMIŞTI

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Stadyum yapıldıktan sonra da uzmanların uyarılarda bulunduğu biliniyordu. Dolgu toprak tehlikesinin altını çizen isimler haklı çıktı. Stadyumun bazı bölgelerindeki duvarlar çatlamaya başladı.

GÖRÜNTÜLER KORKUTUCU

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Akyazı Stadyumu'nda bazı noktalar ciddi anlamda çatlamaya başladı. Korkutucu görüntüler sonrası yapılar bozulmaya başladı.

ÇÖKEN FAY HATTI ÜZERİNE YAPILDI

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2016 yılında inşası biten stadyum, heyelan sahasında çöken fay hattı üzerine inşa edilmişti. Ünlü jeolog Osman Bektaş, "Dolgunun üzerindeki Akyazı Stadı'nın bu ağırlığı taşıyabilmesi için 4600 tane fore kazık dikildi. Bütün bunlara rağmen sürekli olarak binada kırılmalar ve çatlamalar gözlendi. Bu binanın farklı oturmasından kaynaklı. Bina düzgün otursaydı sıkıntı olmazdı. Yüzeyde gördüğümüz kırıkların, altta ne durumda olduğunu bilmeden bir de buraya Şehir Hastanesini kurduk. Bu dolguda her an tehlike var..." diyerek tehlikeyi gözler önüne serdi. (Ekol TV)

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