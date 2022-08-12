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Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

12.08.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşan Trabzonspor'un sol kolundan sakatlanan oyuncusu Edin Visca'nın humerus kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlandıktan sonra Boşnak futbolcu, ambulans ile Medical Park Yıldızlı Hastanesi'ne getirildi.

Burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

Bu arada Visca'nın sakatlık haberini alan eşi ve çocuğu da hastaneye geldi.

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

Trabzonspor'da sakatlanarak hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu belirlendi

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Edin Visca futbol

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