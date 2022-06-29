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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

29.06.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcuların pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarıyla sona erdi.

Takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti

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