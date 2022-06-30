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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

30.06.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olan günün ilk idmanında oyuncular, ısınma koşularının ardından core ve mobilizasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çabukluk, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları ile tamamlandı.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bordo-mavili ekipte oyuncuların bir bölümü de sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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