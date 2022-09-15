YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

15.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda bu akşam karşılaşacağı Kızılyıldız kulübünün yöneticileri için dostluk yemeği verdi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda oynanacak Kızılyıldız karşılaşması öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, misafir kulüp yönetim kuruluna dostluk yemeği verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Garden Restoran'da gerçekleşen yemeğe Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyelerimizden Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş ile Esat Emanet'in yanı sıra Kızılyıldız Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic, kulüp COO'su Marco Petrovic, sportif direktör Marco Marin, yönetim kurulu üyesi Ratomir Dujkovic ve Andrej Mrekela ile UEFA delegesi David Pugh katıldı. İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına misafir kulüp Kızılyıldız'a formamız ve plaket hediye edildi."

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:28
Sabah
05:54
Öğle
12:22
İkindi
15:52
Akşam
18:39
Yatsı
20:00
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Prensler yan yana yürürken, eşleri ayrı ayrı gitti!

Prensler yan yana yürürken, eşleri ayrı ayrı gitti!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.