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Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti

25.08.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti

Trabzonsporlu taraftar, bordo-mavili takımın Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı.

Ortahisar ilçesinde benzin istasyonu sahibi olan Mustafa Bulut, takımda en başarılı yabancı futbolcu olarak gördüğü Nwakaeme'yi onurlandırmak için heykelini yaptırma kararı aldı. Yaklaşık 6 ayda bitirilen ve 40 bin liraya mal olan heykel, benzin istasyonunun girişindeki alana yerleştirildi.

Çevreden geçen vatandaşların ve istasyona gelen müşterilerin dikkatini çeken heykeli, ilerleyen günlerde futbolcunun da ziyaret etmesi bekleniyor.

Benzin istasyonu müdürü Hüseyin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibi Mustafa Bulut'un fikri üzerine yaptırılan heykelin insanlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Son yıllarda takıma gelen yabancı futbolcular arasında en başarılısı olarak Nwakaeme'yi gördüklerini aktaran Çelik, "Yerli futbolcularımız da iyi ama en son gelen yabancı futbolcular arasında en iyilerinden olduğundan, heykelini yaptırmayı düşündüler. Böylece diğer yabancı futbolculara da örnek olmasını istemişler." ifadelerini kullandı.

Çelik, başarılı futbolcunun, sergilediği performansla taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Heykel yaklaşık 6 ay süre içerisinde tamamlandı. Önemli olan Trabzonspor'dur, fiyatı önemli değil. 30-40 bin lira civarında maliyeti var. Son zamanlarda Nwakaeme'nin performansı geçen yıla göre çok arttı. Sevdiğimiz için yapmak zorunda kaldık. İnşallah bu heykel ona doping etkisi yapar ve şampiyon oluruz. Nwakaeme'yi en kısa zamanda davet edeceğiz. Haberi yok ama sürpriz yapacağız." diye konuştu.

Benzin istasyonuna gelen müşterilerden Fatih Bozkurt ise Nwakaeme'nin gönüllerindeki yerinin başka olduğunu belirterek, onun heykelini görmenin kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Kamil Kaçar ise hasta olması nedeniyle maçlara gidememesine rağmen Nwakaeme'yi çok sevdiğini ve zevkle takip ettiğini dile getirdi.

Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti

Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti

Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti

Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti

Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti

Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti

Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti

Trabzonsporlu taraftar, Nwakaeme'nin heykelini iş yerinin önüne dikti
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Trabzon Anthony Nwakaeme

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