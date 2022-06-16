Kan değerlerine bakılan oyuncuların sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı futbolcular sağlık kontrolünden geçti

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