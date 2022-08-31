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Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

31.08.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Bozok: "Geçen sene ligi gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sezon da şampiyon olarak bitireceğiz"

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gol kralı olan ve bonservisi Fransa'nın Lorient Kulübü'nde bulunan Umut Bozok, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden eşiyle birlikte çıkan Umut Bozok, taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, golcü oyuncuyla fotoğraf çektirerek forma imzalattı.

Burada açıklamada bulunan Umut Bozok, bugün kedisi için çok özel ve güzel bir gün olduğunu belirterek, "Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene ligi gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sezon da şampiyon olarak bitireceğiz. Hedefim öncelikle şampiyonluk, sonra en çok gol atmak." dedi.

Umut Bozok, heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İlk maçımızı merakla bekliyorum. Çok mutluyum. Fazla diyecek bir şey yok." diye konuştu.

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

- Umut Bozok: "Geçen sene ligi gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sezon da şampiyon olarak bitireceğiz"

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Umut Bozok, Trabzon'a geldi

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transfer Trabzonspor Umut Bozok

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