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Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

25.08.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de şiddetli sağanak etkili oldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğleden sonra aniden şiddetli yağış başladı. Yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri sağanak nedeniyle bazı caddeleri trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Şiddetli yağış özellikle Hükümet ve Cengiz Topel caddeleri, Kızılpınar ve Veliköy mahalleleri ile Tepe mevkisi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan siteler çevresini olumsuz etkiledi.

Kapaklı ilçesinde de yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Pınar Bulvarı'nda su seviyesi yükselirken Hürriyet, Cambazlar ve Faruk Ilgaz caddelerinde trafik akışı durma noktasına geldi.

Kapaklı Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle kapanan mazgallarda temizlik çalışması yaptı.

Kaymakam Bayram Sağır, AA muhabirine, ilçede sağanak nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Çorlu ilçesinde de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de zaman zaman sağanak etkisini artırıyor.

Kent merkezi ile Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları başlarına poşet geçirerek bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Emniyet ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Edirne

Edirne'de de gök gürültülü sağanak etkisini yeniden göstermeye başladı.

Dün gece yarısı kuvvetli olarak başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak sabaha karşı durmuştu.

Sağanak ikindi vakti yeniden kuvvetli olarak etkisini gösterdi.

Sarı ikazla uyarısı yapılan kentte sağanak kısa sürede yollarda su birikintilerine neden oldu.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli sağanağın zaman zaman şiddetini artırarak hafta sonuna kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Kırklareli Tekirdağ Çerkezköy sağanak yağış

Tekirdağ Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:22
Öğle
13:17
İkindi
17:01
Akşam
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