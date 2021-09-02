Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2021-2022 futbolda transfer dönemi ne zaman ve hangi gün bitecek?

Futbolda transfer sezonu son hızıyla devam ediyor. Futbolseverler transfer sezonunun biteceği dönemi araştırmaya koyuldu. Peki Haziran'da başlayan transfer sezonu ne zaman bitiyor?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Transfer döneminin ne zaman sonlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Haziran ayında başlayan transfer dönemi sürerken kulüpler yerli ve yabancı futbolcuları bünyesine transfer etmeye devam ediyor.
Takımına aldıkları futbolcuları KAP'a bildirmekte olan kulüpler birbiri ardına transfer haberlerini duyuruyor.
8 EYLÜL'DE BİTECEK
Konuyla ilgili TFF'den yapılmış olan açıklamaya göre transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak.
Futbolda 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için Haziran 2021 tarihinde başlamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce almış olduğu karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta daha ertelenmişti. Transfer dönemi karara göre 8 Eylül'de sona erecek.
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