Transfer ücreti bile belli oldu! Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitirdi 48 saat içinde resmi açıklama bekleniyor

TRANSFER ÜCRETİ BELLİ OLDU

İspanyol ekibinde senelik 3 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon Euro alacak. Kulübüne de 2 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunun da kendilerinde olmasını istiyor. Atletico Madrid 15 milyon Euro'luk bir rakam belirlerken, Fenerbahçe bunu 10 milyon Euro'ya düşürmek istiyor.