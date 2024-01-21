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  4. Transfer ücreti bile belli oldu! Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitirdi 48 saat içinde resmi açıklama bekleniyor

Transfer ücreti bile belli oldu! Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitirdi 48 saat içinde resmi açıklama bekleniyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.01.2024 15:54 | Son Güncelleme:
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Ara transferde yaptığı hamlelerle adından en çok söz ettiren ekip Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertliler şimdi de Çağlar Söyüncü transferi ile taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Transferde oldukça mesafe kat eden Fenerbahçe'nin transferi 48 saat içinde açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Kısa süre önce Bonucci ve Krunic transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile de yakından ilgilenirken mutlu sona oldukça yaklaşmış durumda.

Birçok Avrupa devinin kadrosuna katmak istediği milli stoper, Borussia Dortmund ve Milan'ın tekliflerine rağmen oynaması daha garanti olduğu için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.

Canlı Skor

"GİT VE HAZİRAN'DA HAZIR DÖN"

"GİT VE HAZİRAN'DA HAZIR DÖN"

EURO 2024'e kendini hazırlamak istemesi ve Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin "Git ve haziranda hazır olarak dön" sözleri Çağlar'ın tercihinde etkili oldu.

TRANSFER ÜCRETİ BELLİ OLDU

TRANSFER ÜCRETİ BELLİ OLDU

İspanyol ekibinde senelik 3 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon Euro alacak. Kulübüne de 2 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunun da kendilerinde olmasını istiyor. Atletico Madrid 15 milyon Euro'luk bir rakam belirlerken, Fenerbahçe bunu 10 milyon Euro'ya düşürmek istiyor.

SON 48 SAAT

SON 48 SAAT

Öte yandan Marca'da yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye transferinin 48 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

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