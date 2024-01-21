Transfer ücreti bile belli oldu! Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'yü bitirdi 48 saat içinde resmi açıklama bekleniyor

Kısa süre önce Bonucci ve Krunic transferleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile de yakından ilgilenirken mutlu sona oldukça yaklaşmış durumda.
Birçok Avrupa devinin kadrosuna katmak istediği milli stoper, Borussia Dortmund ve Milan'ın tekliflerine rağmen oynaması daha garanti olduğu için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.
EURO 2024'e kendini hazırlamak istemesi ve Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin "Git ve haziranda hazır olarak dön" sözleri Çağlar'ın tercihinde etkili oldu.
İspanyol ekibinde senelik 3 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon Euro alacak. Kulübüne de 2 milyon Euro kiralama ücreti ödenecek. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunun da kendilerinde olmasını istiyor. Atletico Madrid 15 milyon Euro'luk bir rakam belirlerken, Fenerbahçe bunu 10 milyon Euro'ya düşürmek istiyor.
Öte yandan Marca'da yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye transferinin 48 saat içinde tamamlanması bekleniyor.