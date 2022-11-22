Transferde dev derbi! Beşiktaş ve Trabzonspor, milli sağ bek için karşı karşıya...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, futbolcularına yaptığı dokunuşlarla dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların genç çalıştırıcısı, en büyük etkiyi ise sağ bek oyuncusu Onur Bulut'a yaptı. Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergileyen Bulut'un adı, transferde sıkça anılmaya başladı.
Kayserispor'daki performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut, ortaya koyduğu oyunla kamuoyunun en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyordu.
28 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.
Süper Lig'in iki devi arasında transfer için ciddi bir yarışın yaşandığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın Valentin Rosier, Trabzonspor'un ise Larsen ile rekabet edebilecek bir sağ bek arayışında olduğu ve bu ismin de Onur Bulut olarak belirlendiği aktarıldı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ola Bulut'un birçok farklı mevkide oynayabilmesi, devlerin iştahını kabartıyor.