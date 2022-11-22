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Transferde dev derbi! Beşiktaş ve Trabzonspor, milli sağ bek için karşı karşıya...

22.11.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve Dünya Kupası arasına 23 puanla 6. sırada giren Kayserispor'da sağ bek oyuncusu Onur Bulut, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı- kırmızılı formayla ortaya koyduğu oyun sonrası milli formayı da ilk kez sırtına geçrien Bulut'a iki Süper Lig devi talip oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un 28 yaşındaki oyuncunun transferi için masada olduğu ve kıyasıya bir rekabete girdiği belirtildi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, futbolcularına yaptığı dokunuşlarla dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların genç çalıştırıcısı, en büyük etkiyi ise sağ bek oyuncusu Onur Bulut'a yaptı. Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergileyen Bulut'un adı, transferde sıkça anılmaya başladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN HEDEFİ ONUR BULUT

EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER ARASINDA

EN ÇOK KONUŞULAN İSİMLER ARASINDA

Kayserispor'daki performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Onur Bulut, ortaya koyduğu oyunla kamuoyunun en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyordu.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İSTİYOR

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İSTİYOR

28 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.

CİDDİ YARIŞ

CİDDİ YARIŞ

Süper Lig'in iki devi arasında transfer için ciddi bir yarışın yaşandığı öne sürüldü.

REKABETE GİRECEK

REKABETE GİRECEK

Beşiktaş'ın Valentin Rosier, Trabzonspor'un ise Larsen ile rekabet edebilecek bir sağ bek arayışında olduğu ve bu ismin de Onur Bulut olarak belirlendiği aktarıldı.

BİRÇOK FARKLI MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

BİRÇOK FARKLI MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ola Bulut'un birçok farklı mevkide oynayabilmesi, devlerin iştahını kabartıyor.

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transfer Kayserispor Trabzonspor Onur Bulut beşiktaş

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