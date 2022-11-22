Transferde dev derbi! Beşiktaş ve Trabzonspor, milli sağ bek için karşı karşıya...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, futbolcularına yaptığı dokunuşlarla dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların genç çalıştırıcısı, en büyük etkiyi ise sağ bek oyuncusu Onur Bulut'a yaptı. Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergileyen Bulut'un adı, transferde sıkça anılmaya başladı.