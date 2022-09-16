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Troya Kültür Yolu Festivali başladı

16.09.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Kordon Boyu'ndaki kortej yürüyüşüne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile diğer katılımcılar, Kordon Boyu'nda kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

"Troyalılar Geliyor" temalı yürüyüş, marşlar eşliğinde Türk bayraklarıyla Valilik önündeki Troya Atı'nın bulunduğu alana kadar devam etti. Daha sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının gösterisi sunuldu.

Gösteri sonrası konuşan Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlediğimiz Troya Kültür Yolu Festivali başta Çanakkale'mize ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Bugün burada festivalimizi başlatıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Festival 25 Eylül'de sona erecek.

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

- Çanakkale Kordon Boyu'ndaki kortej yürüyüşüne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

Troya Kültür Yolu Festivali başladı

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