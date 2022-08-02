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TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

02.08.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: - "Kendi uçağını, tankını, uçak gemisini üreten bir Türkiye'den bahsediyoruz. Sizler yarın Türkiye'nin en önemli noktalarında okuyacaksınız, gelişeceksiniz ve Türkiye'ye hizmet edeceksiniz inşallah"

BİNGÖL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen programda, yaz okulunda eğitim alan yaklaşık 1000 öğrenci, Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler seslendirdi.

Eminoğlu, programda yaptığı konuşmada, Bingöl'de öğrencilerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Çocukların olduğu yerde muhabbet ve neşenin olduğunu ifade eden Eminoğlu, öğrenciler için 6 hafta boyunca değerli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

TÜGVA'nın Türkiye genelinde bütün gençleri ve çocukları kapsayacak şekilde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 200 bin öğrencimizle sadece bu yaz döneminde, yaz okulları, doğa kampları vesilesiyle buluşmuş olduk. Rabb'im bize imkanları sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün büyüklerimizden razı olsun. Onlara dua etmeyi ihmal etmeyelim. Milli teknoloji hamlesi geliyor İHA'lar, SİHA'lar. Kendi uçağını, tankını, uçak gemisini üreten bir Türkiye'den bahsediyoruz. Sizler yarın Türkiye'nin en önemli noktalarında okuyacaksınız, gelişeceksiniz ve Türkiye'ye hizmet edeceksiniz inşallah."

Konuşmaların ardından yaz okullarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Solhan Belediye Başkanı Abdulhahim Yıldız, TÜGVA Bingöl Temsilcisi İsmail Bukan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve veliler katıldı.

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

- TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: - "Kendi uçağını, tankını, uçak gemisini üreten bir Türkiye'den bahsediyoruz. Sizler yarın Türkiye'nin en önemli noktalarında okuyacaksınız, gelişeceksiniz ve Türkiye'ye hizmet edeceksiniz inşallah"

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın Bingöl'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

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