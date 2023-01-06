Tüm dünya bu skandalla çalkanıyor! İkonik fotoğraf meğer gerçek değilmiş... Messi'nin şampiyonluk sonrası kaldırdığı kupa sahte çıktı!

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Arjantin olurken, Messi'nin ekibi 36 yıllık bir hasrete son vermiş ve futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştı. Yaşanan bu büyük başarı tüm dünyada konuşulmaya devam ederken, Arjantin'de sevinç gösterileri halen devam ediyor.
Normal süresi 2-2 uzatma dakikaları ise 3-3 beraberlikle tamamlanan nefes kesen mücadelede seri penaltı vuruşlarına gidilirken, penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı. Futbol tarihi boyunca unutulmayacak final maçından zaferle ayrılan Lionel Messi’li Arjantin, 1986’da Maradonalı takımdan sonra özlemle beklediği Dünya Kupası’na uzandı.
Nefes kesen dakikaların ardından unutulmayacak bir şampiyonluk yaşayan Arjantin'de kaptan Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini 36 yıl sonra zafere ulaştırdı. 35 yaşındaki oyuncu, kutlamalar sırasında Dünya Kupası'nı kaldırırken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.
Messi'nin bu resmi ise tarihi rekor kırdı. Daha önce World Record Egg'e (Dünya rekortmeni yumurta) ait rekoru kıran fotoğraf 74 milyondan fazla beğeni alırken, gündeme bomba gibi bir iddia atıldı. Buna göre; Messi'nin ikonik hale gelen fotoğrafında kaldırdığı kupanın 'fake' (sahte) olduğu öne sürüldü.
Arjantinli süperstar, önce orijinal kupayı kaldırdı ancak sadece birkaç dakika sonra kupa, geleneksel olarak FIFA yetkilileri tarafından sahadan çıkarıldı.
Kupanın sahte olduğunu ise ona daha sonra Angel di Maria söyledi. Aslında Arjantinli bir çiftin getirdiği kupa, oyuncuların imzalaması için sahaya gönderilmişti.