Tüm dünya bu skandalla çalkanıyor! İkonik fotoğraf meğer gerçek değilmiş... Messi'nin şampiyonluk sonrası kaldırdığı kupa sahte çıktı!

Messi'nin bu resmi ise tarihi rekor kırdı. Daha önce World Record Egg'e (Dünya rekortmeni yumurta) ait rekoru kıran fotoğraf 74 milyondan fazla beğeni alırken, gündeme bomba gibi bir iddia atıldı. Buna göre; Messi'nin ikonik hale gelen fotoğrafında kaldırdığı kupanın 'fake' (sahte) olduğu öne sürüldü.