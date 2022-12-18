Kupa seramonisinde Messi'ye giydirilen kıyafet dalga konusu oldu! ''Utanç, terbiyesizlik, saygısızlık!''

2022 FIFA Dünya Kupası sahibini buldu. Final mücadelesinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, uzatma dakikaları da 3-3'lük skorla tamamlandı.

Bu sonuçla seri penaltı vuruşlarına gidilirken, penaltı vuruşları sonrası kazanan 4-2'lik skorla Arjantin oldu.

Takımının maçtaki 2 golünü kaydeden Lionel Messi, birçok rekora imza atarken kariyerindeki eksik parça olan Dünya Kupası'nı da koleksiyonlarına ekledi.

GİYDİĞİ KIYAFET GÜNDEM OLDU

Maçın tamamlanmasının ardından kupa seramonisine geçilirken, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından Altın Top ödülünün sahibi olurken, yıldız oyuncuya giydirilen geleneksel kıyafet gündem oldu.

Katar'ın farklı renk ve süslemelerde hazırlanan geleneksel kıyafeti olan özel ve resmi günlerde sıkça tercih edilen 'Bişt' giydirilen Messi'nin o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

ÜNLÜ GAZETECİDEN SERT YORUM

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından o anlara dair yaptığı paylaşımda “Messi milli forma yerine o acayip Katar zımbırtısıyla kupa kaldırıyor. Sı..yım böyle futbola. Katar parayla her şeyi satın aldı. Rezillik. Utanç. Terbiyesizlik. Saygısızlık.” ifadelerini kullandı.

BİŞT NEDİR?

Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan kıyafet, bişt olarak isimlendiriliyor. Cübbe şeklinde tam boy olan ancak net bir şekilde kol kesimi bulunmayan bişt, özel günler ve resmi münasebetler sırasında takım elbisenin üzerine giyiliyor.