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Kupa seramonisinde Messi'ye giydirilen kıyafet dalga konusu oldu! ''Utanç, terbiyesizlik, saygısızlık!''

18.12.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda şampiyonluğun sahibi olan Arjantin, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşarken kupa şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Lionel Messi'nin ellerinde yükseldi. Kupa seramonisinde çok konuşulan olaylardan biri de yıldız oyuncuya giydirilen geleneksel kıyafet oldu. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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2022 FIFA Dünya Kupası sahibini buldu. Final mücadelesinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın 90 dakikası 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, uzatma dakikaları da 3-3'lük skorla tamamlandı.

Bu sonuçla seri penaltı vuruşlarına gidilirken, penaltı vuruşları sonrası kazanan 4-2'lik skorla Arjantin oldu.

Takımının maçtaki 2 golünü kaydeden Lionel Messi, birçok rekora imza atarken kariyerindeki eksik parça olan Dünya Kupası'nı da koleksiyonlarına ekledi.

GİYDİĞİ KIYAFET GÜNDEM OLDU

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Maçın tamamlanmasının ardından kupa seramonisine geçilirken, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından Altın Top ödülünün sahibi olurken, yıldız oyuncuya giydirilen geleneksel kıyafet gündem oldu.

Katar'ın farklı renk ve süslemelerde hazırlanan geleneksel kıyafeti olan özel ve resmi günlerde sıkça tercih edilen 'Bişt' giydirilen Messi'nin o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

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ÜNLÜ GAZETECİDEN SERT YORUM

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Ünlü gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından o anlara dair yaptığı paylaşımda “Messi milli forma yerine o acayip Katar zımbırtısıyla kupa kaldırıyor. Sı..yım böyle futbola. Katar parayla her şeyi satın aldı. Rezillik. Utanç. Terbiyesizlik. Saygısızlık.” ifadelerini kullandı.

BİŞT NEDİR?

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Körfez ülkelerindeki Arapların giydiği, gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan kıyafet, bişt olarak isimlendiriliyor. Cübbe şeklinde tam boy olan ancak net bir şekilde kol kesimi bulunmayan bişt, özel günler ve resmi münasebetler sırasında takım elbisenin üzerine giyiliyor.

İŞTE O ANLAR

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Fatih Altaylı Arjantin dünya kupası messi FIFA Dünya Kupası maçın

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