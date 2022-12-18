Son dakika: Bir rüya gerçeğe dönüştü, Messi tek eksiği de tamamladı! Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin oldu!

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün sonlandı! Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup ederek finale yükselen Fransa'nın karşı karşıya geldiği final maçı, izleyenleri adeta futbola doyurdu. Yaklaşık 90 bin kişinin stadyumda izlediği ve büyük bir mücadelenin sergilendiği maçta kazanan taraf penaltı vuruşlarıyla Arjantin oldu.

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan müsabakada 90 dakika 2-2 beraberlikle tamamlanırken, karşılaşmada uzatma bölümüne gidildi. Uzatma dakikalarının ilk bölümü 2-2 beraberlikle geçilirken, ikinci devresi de karşılıklı atılan gollerle 3-3 beraberlikle sonuçlandı ve seri penaltı vuruşları sonrasında kazanan 4-2'lik skorla Arjantin oldu.

Tangocuların 90 dakikadaki golleri biri penaltıdan olmak üzere Messi (2) ve Di Maria'dan gelirken, Fransa'nın golleri ise ikisi penaltıdan olmak üzere Mbappe'den geldi. Penaltı vuruşları sonrası alınan galibiyetle Arjantin Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Fransa ise üst üste ikinci kez oynama başarısı gösterdiği finalde bu kez şampiyonluğu tadamadı ve turnuvayı ikinci sırada bitirdi.