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Son dakika: Bir rüya gerçeğe dönüştü, Messi tek eksiği de tamamladı! Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin oldu!

18.12.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası bugün sona erdi! 4 yıldır merakla beklenen turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. 88.966 kişilik Lusail Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, kıyasıya bir mücadeleye tanıklık etti. Dev maçın 90 dakikası 2-2 berabere tamamlanırken, uzatma bölümü karşılıklı atılan gollerle 3-3 sonuçlandı. Penaltı vuruşlarında kazanan taraf Arjantin oldu ve Tangocular, Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün sonlandı! Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin ile Fas'ı 2-0 mağlup ederek finale yükselen Fransa'nın karşı karşıya geldiği final maçı, izleyenleri adeta futbola doyurdu. Yaklaşık 90 bin kişinin stadyumda izlediği ve büyük bir mücadelenin sergilendiği maçta kazanan taraf penaltı vuruşlarıyla Arjantin oldu.

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan müsabakada 90 dakika 2-2 beraberlikle tamamlanırken, karşılaşmada uzatma bölümüne gidildi. Uzatma dakikalarının ilk bölümü 2-2 beraberlikle geçilirken, ikinci devresi de karşılıklı atılan gollerle 3-3 beraberlikle sonuçlandı ve seri penaltı vuruşları sonrasında kazanan 4-2'lik skorla Arjantin oldu.

Tangocuların 90 dakikadaki golleri biri penaltıdan olmak üzere Messi (2) ve Di Maria'dan gelirken, Fransa'nın golleri ise ikisi penaltıdan olmak üzere Mbappe'den geldi. Penaltı vuruşları sonrası alınan galibiyetle Arjantin Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Fransa ise üst üste ikinci kez oynama başarısı gösterdiği finalde bu kez şampiyonluğu tadamadı ve turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

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MESSI TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ! 

MESSI TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ! 

Mücadelenin 22. dakikasında sol kanattan çizgiye inen Angel Di Maria, Ousmane Dembele'den sıyrılıp ceza alanına girdi. Di Maria'nın ceza alanında yine Dembele'nin müdahalesi ile yerde kalmasının ardından hakem Simon Marciniak penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada topun başına geçen Messi, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

HER YERDE ATIYOR!

HER YERDE ATIYOR!

Lionel Messi attığı bu golle, bir Dünya Kupası'nın son 16 turu, çeyrek finali, yarı finali ve finalinde gol atan ilk oyuncu oldu.

DI MARIA SAHNEDE

DI MARIA SAHNEDE

İlk yarının son bölümüne girilirken, bu kez Angel Di Maria sahneye çıktı. 36. dakikada gelişen Fransa atağında topu kazanan Arjantin'de Alexis Mac Allister, kendi yarı sahasında Lionel Messi'yi gördü. Onun sağ kanada bıraktığı topla buluşan Julian Alvarez, bir kez daha Alexis Mac Allister ile topu buluşturdu. Mac Allister'ın pasında ise uzak direkte topla buluşan Angel Di Maria, farkı 2'ye çıkardı.

1 PENALTI 1 GOL

1 PENALTI 1 GOL

Yalnızca 36 dakikada bir penaltı yaptırıp bir de gol atmayı başaran Di Maria, Arjantin'e derin bir nefes aldırdı. Oldukça motive haliyle göze çarpan Di Maria'nın performansı otoriteler tarafından tam not aldı.

İKİNCİ KEZ PENALTI

İKİNCİ KEZ PENALTI

Karşılaşmanın 80. dakikasında hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterirken, Mbappe farkı 1'e düşererek takımını umutlandırdı.

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