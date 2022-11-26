Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İkinci maçların oynandığı dev organizasyonda C Grubu mücadelesinde Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi.
Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncu Messi ve birçok dünya yıldızının sahne aldığı karşılaşmayı binlerce taraftar tribünden takip ederken, milyonlar da ekran başından izledi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada birçok renkli an yaşanırken, karşılaşmaya tribündeki Türkiye ve Galatasaray bayrağı damga vurdu.
Türkiye ve Galatasaray bayraklarının bulunduğu bir bayrak açan Türk taraftarların ekranda görülmesiyle bu anlar sosyal medyada gündem oldu.