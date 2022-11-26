SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

26.11.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci maçların oynandığı Dünya Kupası'nda heyecan Arjantin Meksika mücadelesi ile sürdü. Sonucu merakla beklenen karşılaşma birçok renkli görüntüye sahne olurken, karşılaşmaya Galatasaraylı taraftarlar damga vurdu. İşte detaylar...

Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İkinci maçların oynandığı dev organizasyonda C Grubu mücadelesinde Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi.

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncu Messi ve birçok dünya yıldızının sahne aldığı karşılaşmayı binlerce taraftar tribünden takip ederken, milyonlar da ekran başından izledi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada birçok renkli an yaşanırken, karşılaşmaya tribündeki Türkiye ve Galatasaray bayrağı damga vurdu.

Türkiye ve Galatasaray bayraklarının bulunduğu bir bayrak açan Türk taraftarların ekranda görülmesiyle bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O KARE VE MÜCADELEDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER...

İŞTE O KARE VE MÜCADELEDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arjantin son dakika galatasaray At galatasaraylı kata

En Çok Okunan Haberler

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 asker şehit oldu

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Dünya Kupası'na 'cinsellik' sorusu damgası! Teknik direktörden oyuncusuna "Kızımı hamile bırakırsa..."

Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'na mevzuat engeli!

Fatih Terim'in annesinin cenazesine ünlü akını!

Fatih Terim'in annesinin cenazesine ünlü akını!

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Hastalığı yok ediyor: Limon sıkın mucizeye şahit olun

Hastalığı yok ediyor: Limon sıkın mucizeye şahit olun

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.