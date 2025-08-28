Tüm ülke onu konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu attığı golle gündem oldu: İntikamını aldı!

A BOLA | 'KEREM, UTANGAÇ BİR SEVİNÇ YAŞADI'

"Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyicisi oldu ve Fenerbahçe'nin kendisini neden bu kadar çok istediğini bize hatırlattı. Maçın adamı olan Aktürkoğlu milyonlarca euroluk elemeyi belirleyen golü attı, kendisini isteyen takıma darbe indirdi. Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemiyormuş gibi utangaç bir gol sevinci yaşadı."