Tüm ülke onu konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu attığı golle gündem oldu: İntikamını aldı!

Jose Mourinho’nun takımı Fenerbahçe, Lizbon’da Benfica’ya 1-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alma şansını kaybetti. Sarı-lacivertlilerin transfer için prensip anlaşmasına vardığı Kerem Aktürkoğlu’nun karşılaşmadaki tek golü kaydetmesi ise Portekiz basınında geniş yankı buldu. Milli yıldızın performansı, ülke medyasında manşetlere taşındı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 1-0 mağlup olurken golün Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kerem Aktüroğlu'ndan gelirken bu olay çok konuşuldu.

PORTEKİZ ONU KONUŞUYOR

Tüm ülke onu konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu attığı golle gündem oldu: İntikamını aldı! 1

Karşılaşmanın ardından Portekiz basını, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve eski takımıyla yeni takımının elenmesine neden olan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlere çıkardı.

İŞTE O MANŞETLER:
Canlı Skor

SAPO | 'KADERİN CİLVESİ'

Tüm ülke onu konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu attığı golle gündem oldu: İntikamını aldı! G1

"Kaderin cilvesi: Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi deviren golü attı. Estadio da Luz'da geçen bir pembe dizinin başrol oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olası gidişi hakkında çok şey söylendi, ancak İstanbul ekibini eleyen ve Benfica'yı istediği yere taşıyan tek golü atan oydu."

OBSERVADOR | 'KADER, İRONİYİ SEÇTİ'  

Tüm ülke onu konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu attığı golle gündem oldu: İntikamını aldı! G2

"Bruno Lage, duygusallıktan çok mantıklı davranılmasını istemişti, ancak kader ironiyi seçti: Aktürkoğlu maçın tek golünü attı ve Fenerbahçe'yi eledi. Jose Mourinho kendi kadrosundan yakınma gibi her zamanki akıl oyunlarını oynadı, ancak Lage'nin bir reçetesi vardı: soğukkanlılık."

A BOLA | 'KEREM, UTANGAÇ BİR SEVİNÇ YAŞADI'  

Tüm ülke onu konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu attığı golle gündem oldu: İntikamını aldı! G3

"Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyicisi oldu ve Fenerbahçe'nin kendisini neden bu kadar çok istediğini bize hatırlattı. Maçın adamı olan Aktürkoğlu milyonlarca euroluk elemeyi belirleyen golü attı, kendisini isteyen takıma darbe indirdi. Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemiyormuş gibi utangaç bir gol sevinci yaşadı."

RECORD | 'KUTLAMA SIRASINDA KAYBOLDU!'  

Tüm ülke onu konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu attığı golle gündem oldu: İntikamını aldı! G4

"Fenerbahçe'nin transfer hedefi olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına ilk golü atarken, sevinme zamanı geldiğinde ne yapacağını bilemedi. Aktürkoğlu golün ardından kutlama sırasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Mourinho'nun da itiraf ettiği gibi Benfica daha iyiydi."

DESPORTO AO MINUTO | 'TÜRK LOKUMU, MOURINHO'YU ÜZDÜ'  

Tüm ülke onu konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu attığı golle gündem oldu: İntikamını aldı! G5

"Türk lokumu, Jose Mourinho'yu üzdü. Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı mükemmel golle Türk rüyasına son verdi. Fenerbahçe'ye transferi çok yakın olan Türk milli futbolcu, maçın sonucunu Benfica lehine belirledi ve maçın kahramanı oldu."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Portekiz Kerem Aktürkoğlu son dakika benfica fenerbahçe şampiyonlar ligi Fenerbahçe Haberleri
