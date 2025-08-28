Tüm ülke onu konuşuyor! Kerem Aktürkoğlu attığı golle gündem oldu: İntikamını aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 1-0 mağlup olurken golün Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Kerem Aktüroğlu'ndan gelirken bu olay çok konuşuldu.
Karşılaşmanın ardından Portekiz basını, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve eski takımıyla yeni takımının elenmesine neden olan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlere çıkardı.
"Kaderin cilvesi: Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi deviren golü attı. Estadio da Luz'da geçen bir pembe dizinin başrol oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olası gidişi hakkında çok şey söylendi, ancak İstanbul ekibini eleyen ve Benfica'yı istediği yere taşıyan tek golü atan oydu."
"Bruno Lage, duygusallıktan çok mantıklı davranılmasını istemişti, ancak kader ironiyi seçti: Aktürkoğlu maçın tek golünü attı ve Fenerbahçe'yi eledi. Jose Mourinho kendi kadrosundan yakınma gibi her zamanki akıl oyunlarını oynadı, ancak Lage'nin bir reçetesi vardı: soğukkanlılık."
"Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyicisi oldu ve Fenerbahçe'nin kendisini neden bu kadar çok istediğini bize hatırlattı. Maçın adamı olan Aktürkoğlu milyonlarca euroluk elemeyi belirleyen golü attı, kendisini isteyen takıma darbe indirdi. Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemiyormuş gibi utangaç bir gol sevinci yaşadı."
"Fenerbahçe'nin transfer hedefi olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına ilk golü atarken, sevinme zamanı geldiğinde ne yapacağını bilemedi. Aktürkoğlu golün ardından kutlama sırasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Mourinho'nun da itiraf ettiği gibi Benfica daha iyiydi."
"Türk lokumu, Jose Mourinho'yu üzdü. Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı mükemmel golle Türk rüyasına son verdi. Fenerbahçe'ye transferi çok yakın olan Türk milli futbolcu, maçın sonucunu Benfica lehine belirledi ve maçın kahramanı oldu."
Okuyucu Yorumları 0 yorum