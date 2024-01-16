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  4. Tümer Metin'in Icardi hakkında söyledikleri Galatasaray taraftarını ikiye böldü! Tepki gösteren de var hak veren de...

Tümer Metin'in Icardi hakkında söyledikleri Galatasaray taraftarını ikiye böldü! Tepki gösteren de var hak veren de...

16.01.2024 11:09 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği tartışma konusu olurken, Tümer Metin'den açıklama geldi. Icardi'nin bilek sakatlığına inanmadığını ifade eden Tümer Metin'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanan Arjantinli oyuncu için Tümer Metin'den ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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"BEN DE TOPUK SAKATLIĞI YAŞADIM"

"BEN DE TOPUK SAKATLIĞI YAŞADIM"

Tümer Metin, "Icardi bir gün denize giriyor, bir gün kayak yapıyor. Elmacık kemiği kırık, topuktan ciddi bir sıkıntı yaşamış, haftalarca iğneyle oynamış. Ben de topuk sakatlığı yaşadım. Üstüne basamazdık. Kayak falan yapamazsın." dedi.

"HOCAM BANA 5 GÜN KAFA İZNİ VER DEMİŞ OLABİLİR"

"HOCAM BANA 5 GÜN KAFA İZNİ VER DEMİŞ OLABİLİR"

Tümer Metin, "Kayak öyle kolay bir şey değil. Çok güç isteyen bir şey. Sürekli topuğuna basman gerekiyor. Bir gün denizde... Bir gün karlı yerde... Icardi sonuçta bir fenomen. Hocam bana 5 gün kafa izni ver demiş olabilir. Kamuoyuna bu şekilde açıklama yapsalardı ben anlardım..."

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