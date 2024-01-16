Tümer Metin'in Icardi hakkında söyledikleri Galatasaray taraftarını ikiye böldü! Tepki gösteren de var hak veren de...

Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanan Arjantinli oyuncu için Tümer Metin'den ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Tümer Metin, "Icardi bir gün denize giriyor, bir gün kayak yapıyor. Elmacık kemiği kırık, topuktan ciddi bir sıkıntı yaşamış, haftalarca iğneyle oynamış. Ben de topuk sakatlığı yaşadım. Üstüne basamazdık. Kayak falan yapamazsın." dedi.
Tümer Metin, "Kayak öyle kolay bir şey değil. Çok güç isteyen bir şey. Sürekli topuğuna basman gerekiyor. Bir gün denizde... Bir gün karlı yerde... Icardi sonuçta bir fenomen. Hocam bana 5 gün kafa izni ver demiş olabilir. Kamuoyuna bu şekilde açıklama yapsalardı ben anlardım..."