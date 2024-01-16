Tümer Metin'in Icardi hakkında söyledikleri Galatasaray taraftarını ikiye böldü! Tepki gösteren de var hak veren de...

"HOCAM BANA 5 GÜN KAFA İZNİ VER DEMİŞ OLABİLİR"

Tümer Metin, "Kayak öyle kolay bir şey değil. Çok güç isteyen bir şey. Sürekli topuğuna basman gerekiyor. Bir gün denizde... Bir gün karlı yerde... Icardi sonuçta bir fenomen. Hocam bana 5 gün kafa izni ver demiş olabilir. Kamuoyuna bu şekilde açıklama yapsalardı ben anlardım..."