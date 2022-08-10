TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Ovacık ilçesindeki Kavaklıtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
Vali Özkan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile helikopterle Kavaklıtepe Üs Bölgesi'ne gitti.
Burada komutanlar tarafından karşılanan Özkan, ardından üs bölgesinde görevli Mehmetçikle bir araya geldi.
Askerlerle sohbet ederek moral veren Özkan, bölgedeki kuleler ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.
Özkan, bölgede yapılan faaliyetlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Ceylan'dan bilgi aldı.
Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz