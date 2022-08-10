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Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

10.08.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Ovacık ilçesindeki Kavaklıtepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Vali Özkan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile helikopterle Kavaklıtepe Üs Bölgesi'ne gitti.

Burada komutanlar tarafından karşılanan Özkan, ardından üs bölgesinde görevli Mehmetçikle bir araya geldi.

Askerlerle sohbet ederek moral veren Özkan, bölgedeki kuleler ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

Özkan, bölgede yapılan faaliyetlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Ceylan'dan bilgi aldı.

Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Tunceli Valisi Özkan, Kavaklıtepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

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