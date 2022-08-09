TUNCELİ (AA) - Tunceli’de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Atatürk Mahallesi Muhlis Akarsu Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın çatısındaki bacada yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Apartmanın çatısında hasar oluştu.
Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz