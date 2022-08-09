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Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

09.08.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi Muhlis Akarsu Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın çatısındaki bacada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Apartmanın çatısında hasar oluştu.

Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Tunceli’de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

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yangın Tunceli hasar

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