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Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

02.10.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de astım hastalığı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken 8 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Pülümür ilçesi Kayırlar köyünde yaşayan Ali Kağan Polat'ın rahatsızlandığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hasta çocuğu ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine getirdi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Polat, daha sonra Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

Tunceli'de askeri helikopter astım hastası çocuk için havalandı

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli askeri helikopter

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