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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

02.12.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Pülümür'ün Cankurtaran mevkisinde yoğun sis ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

TUNCELİ (AA) - Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, karla mücadele ekiplerinin yollardaki zorlu mesaisi başladı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, bir süredir etkili olan sağanak bazı bölgelerde kar yağışına dönüştü.

Mevsimin ilk karının yağdığı Pülümür'de de köyler, ormanlık alanlar ve dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı ilçede, özellikle Tunceli-Erzincan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoğun sis ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yaklaşık 2 bin rakımlı bölgede, Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler trafikte aksama yaşanmaması için gece gündüz çalışma yürütüyor.

Ekipler, kar savurma araçları, kepçe, greyder ve kamyonlar ile yol genişletme ve tuzlama çalışması yaparak sürücülere güvenli ulaşım imkanı sağlıyor.

Valilik koordinesinde kentin giriş ve çıkışlarında da jandarma ve polis ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapılıyor.

Karayolları 86. Şube Şefliği personeli Bedri Kırmızıtoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 15 Nisan'a kadar karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Özellikle Cankurtaran mevkisinde kışın ulaşımın zorlaştığını ifade eden Kırmızıtoprak, "Bu bölgede etkili olan tipi, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle ekipler ve sürücüler zorluk çekiyor. Tipide arkadaşlarımızın görüş mesafesi düşüyor. Karla mücadele konusunda çeşitli zorluklar yaşadığımız oluyor. Kar küremesi yaptıktan sonra araçların rahatça seyretmesi için tuzlama çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

Kırmızıtoprak, trafikte aksama yaşanmaması için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Bizlerin tek amacı karda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak. Vatandaşlarımızın gidecekleri yere rahat gitmelerini sağlamak için 24 saat esasına göre çalışmaktayız." dedi.

Sürücülerden Alper Can da Trabzon'dan Elazığ'a gitmek için Tunceli-Erzincan kara yolunu kullandığını dile getirdi.

Yoğun sis nedeniyle Cankurtaran'da görüş mesafesinin düştüğünü anlatan Can, "Karayolları ekipleri bu bölgede yolları açık tutmak için büyük mücadele veriyor. Onlar bu mücadeleyi vermese maalesef bu yollar ulaşılmaz olacak." ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

- Kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Pülümür'ün Cankurtaran mevkisinde yoğun sis ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

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