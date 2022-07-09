Turizm merkezi Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de, Kurban Bayramı nedeniyle sahillerde ve otellerde yoğunluk yaşanıyor.

Denizi, rüzgarı ve plajlarıyla yerli, yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Çeşme, arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı.

Bayramın ilk gününde yağışlı havaya rağmen sahillere akın eden tatilciler, özellikle Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, AA muhabirine, otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.

Rezervasyonların sürdüğünü belirten Demir, şunları kaydetti:

"Temmuz ayının ilk haftasındayız, Kurban Bayramı'nın sezonun merkezinde oluşu ve uzun bir tatil oluşu doluluk oranlarını yüzde 100'den yüzde 70'e düşürdü. İnsanlar tatillerinin yarısını Bodrum, diğer yarısını Çeşme'de geçirmeyi tercih ediyor. Doluluklar bölgelere ayrıldı, birçok tatilci Ege turu yaparak Çanakkale'den Antalya'ya kadar tatil destinasyonunu tur şeklinde kullandı. 9 günlük tatil planında iyi bir doluluk yaşayacağımız beklentilerimiz içinde. Ağustos ayında da yüzde 90 doluluk bekliyoruz."