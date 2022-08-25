Türk eşinin ibadetlerinden etkilenen Kütahya'da yaşayan Japon kadın Müslüman oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk eşinin ibadetlerinden etkilenen Japon Chisato Türkmen, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

İlçe Müftü Vekili Feyzullah Küçükçakır nezaretinde Merkez Yeni Camisi'nde gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, Chisato'ya (32) eşi Oytun Türkmen (34) aracılığıyla imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.

Ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Chisato'ya, Müslüman oldu.

Chisato'ya "ihtida belgesi" ile Japonca dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Canan ismini alan Chisato, İslam'ı araştırarak tamamen kendi iradesiyle Müslüman olduğunu ifade etti.

Eşi Oytun Türkmen, AA muhabirine, eşinin Müslüman olması için hiçbir zaman zorlamadığını söyledi.

Çalışmak için gittiği Japonya'da arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Chisato ile 2017 yılında evlendiğini anlatan Türkmen, "Evliliğimizden 4 yaşında bir kızımız var. Eşim benim ve Müslüman olan çevremin ibadetlerinden çok etkilendi ve İslam'ı araştırmaya başladı. Ben de kendisine Japonca Kur'an-ı Kerim meali aldım. Kur'an mealini okudukça çok daha fazla etkilendi ve bir süre sonra bana Müslüman olmak istediğini söyledi. Simav'a gelince de ihtida merasimiyle eşim Müslüman oldu." diye konuştu.