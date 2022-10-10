Türk Kızılay ile Kuveyt Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Sel ve orman yangınlarından etkilenen afetzedeler için kullanılmak üzere Türk Kızılaya Kuveyt Kızılay Derneğince 5 milyon dolarlık hibe sağlandı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kerem Kınık ile Kuveyt Kızılay Derneği yönetimi iş birliği protokolüne imza attı.

İş birliği kapsamında, Kuveyt Kızılay Derneği, Kuveyt Finans Kurumunun desteğiyle afetlerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için Türk Kızılaya 5 milyon dolar hibe etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, protokol törenindeki konuşmasında, yardımın, orman yangınları ve sel bölgelerindeki insani yardım kapasitesinin arttırılması için kendilerine emanet edildiğini söyledi.

Kınık, Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayın yıllardır yakın ve stratejik bir iş birliği içerisinde olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İş birliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan pek çok farklı coğrafyada, savaş bölgesinde, afet bölgesinde Türk Kızılay ve Kuveyt Kızılayı insani faaliyetler yürütmektedir. Bu cömert katkılarından dolayı Kuveyt milletine, Kuveyt Finans Kurumuna ve Kuveyt Kızılayına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu cömert yardımın dağıtılması noktasında da elimizden gelen çabayı sahada göstereceğiz."

Kuveyt Kızılay Derneği Başkan Yardımcısı Anwar Al-Hasawi da Türk Kızılay ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.