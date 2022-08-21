YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

21.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, kadın afet gönüllülerine afetlere hazırlıklı olma ve afetzedelere yardım ulaştırmada uzmanlaşmaları amacıyla eğitim vermeye başladı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre Kızılay, kadın gönüllülere, bölge bölge oluşturulan "Kızılay Kadın Afet Gönüllüsü Yetiştirme Kampı" çalışmalarıyla afete müdahale eğitimini uygulamalı olarak veriyor.

Kuruluşunun ilk yıllarından bu yana kadın gönüllülerin desteğini alan Türk Kızılay, Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kızılay Akademi Başkanlığı ve Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü ortak koordinasyonundaki eğitim kapsamında kadın gönüllülere, afet malzemelerini tanıma, haberleşme, afetlerde beslenme ve ilk yardım konularını anlatıyor.

Gönüllüler, teorik eğitimlerinin yanı sıra çadır kuruyor, afet yemeği hazırlıyor ve ilk yardım çalışması yapıyor.

Türk Kızılaya gönüllü olmak isteyenler "gonulluol.org" adresini ziyaret ederek kayıt olabiliyor. Gönüllüler profilini doldururken, afet ve acil durum, çevre gibi faaliyetlerden görev almak istediklerini seçebiliyor.

Profil bilgilerini dolduran gönüllülerin kendisine atanan çevrim içi eğitimleri de tamamlaması gerekiyor.

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Türk Kızılay kadın afet gönüllüleri yetiştiriyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay afet eğitim

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:12
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.