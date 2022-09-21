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Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

21.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türkiye'de otomotiv tedarik sanayisinden 63 firmanın temsilcileri, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) organizasyonuyla Almanya'daki Automechanika Frankfurt Fuarı'na milli katılım sağladı.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Frankfurt kentinde 13-17 Eylül'deki organizasyon 70 ülkeden katılımla gerçekleştirildi.

İkili görüşmelerin yapıldığı fuarda, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ve Denetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu da yer aldı.

Çelik'in ev sahipliğinde OİB Türkiye Tanıtım Standı'nı Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel de ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran Çelik, bu fuarın genel otomotiv ihracatını artırma noktasında önemli kazanımlar sağladığına inandığını belirtti.

Fuarda firmalar arası ikili görüşmelerin, Avrupa'nın en büyük motorlu araçlar pazarına ev sahipliği yapan Almanya'ya yönelik hedeflerine ulaşmaya katkı sunduğunu vurgulayan Çelik, "Automechanika Frankfurt, ayrıca Almanya ve diğer ülkeler için de Türkiye pazarı başta olmak üzere Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ulaşmak için önemli bir fırsat yaratıyor." ifadesini kullandı.

Türk otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı konumundaki Almanya, Ocak-Ağustos 2022 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 19 milyar 576 milyon dolar olan otomotiv endüstrisinin ihracatından yüzde 14,5 pay alarak ilk sıradaki yerini korudu. Aynı dönemde Türk otomotiv endüstrisinin Almanya'ya ihracatı yüzde 3 artışla 2 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 4 artışla 323 milyon dolara ulaştı.

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

Türk otomotiv firmalarının temsilcileri Almanya'da fuara katıldı

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Anahtar Kelimeler:
Almanya fuar uludağ otomotiv endüstrisi ihracatçıları birliği

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