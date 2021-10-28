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Türk rap şarkıcısı Eypio, Kütahya'da sahne aldı

28.10.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk rap şarkıcısı Eypio, Kütahya'da sahne aldı

Türk rap müzisyeni Eypio, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Kütahya'da hayranlarıyla buluştu.

Kütahya Belediyesinin "Gençlik ve Cumhuriyet Festivali" kapsamında, belediye hizmet binası önünde gerçekleşen konserde, şarkıcı Eypio sahne aldı.

Konser için alanı dolduran müzikseverler Eypio'ya şarkılarında eşlik etti.

Sahneye çıkan bazı hayranları Eypio ile fotoğraf çektirdi.

Şarkı aralarında izleyicilerle sohbet eden Eypio, Kütahya'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Alim Işık, konser sonrası Eypio'ya çiçek, Belediye Kütahyaspor atkısı ile çini tabak hediye etti.

Kütahya'nın en iyileri hak ettiğini belirten Işık, bundan sonra da ünlü sanatçıları Kütahya ile buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Işık, Eypio ve ekibine konser için teşekkür etti.

Türk rap şarkıcısı Eypio, Kütahya'da sahne aldı

Türk rap şarkıcısı Eypio, Kütahya'da sahne aldı

Türk rap şarkıcısı Eypio Kütahya’da sahne aldı

Türk rap şarkıcısı Eypio Kütahya’da sahne aldı

Türk rap şarkıcısı Eypio Kütahya’da sahne aldı

Türk rap şarkıcısı Eypio Kütahya’da sahne aldı

Türk rap şarkıcısı Eypio Kütahya’da sahne aldı

Türk rap şarkıcısı Eypio Kütahya’da sahne aldı
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Kütahya Eypio

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