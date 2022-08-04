Türk yazıtları, Moğolistan'da düzenlenen çalıştayda ele alındı

İZMİR (AA) - İlki İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde yapılan "Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtlarının Bugünü ve Geleceği Çalıştayı"nın ikincisi, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da gerçekleştirildi.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, çalıştayın açılış programı, Moğolistan Kültürel Miras Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Türk Dil Kurumu, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Moğolistan Devlet Üniversitesi, Moğolistan Kültürel Miras Merkezi ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde hazırlanan çalıştaya, farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Açılış oturumuna Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Din Siyasetleri Başdanışmanı Bum Oschir Dulaam, TİKA UIanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Türk-İslam Bilim ve Kültür Mirası Projesi" ile dünyanın çeşitli yerlerinde yazılmış eserleri bilim dünyasına kazandırmaya yönelik çaba gösterdiklerini belirtti.

Moğolistan'ın Türkiye'nin kültürel geçmişinde önemli yere sahip olduğunu aktaran Şeker, şunları kaydetti:

"Son dönemde bölgedeki ülkeler arasındaki siyasal ve iktisadi yakınlaşmalar düşünüldüğünde her kurumun kendi alanıyla ilgili konularda ihtiyaç duyulan hususlarda buralarda olmasının önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Biz bu bölgeye ve tarihi mirasa ilişkin bir çalışma dizisini 2020'de başlatmıştık. Bu kapsamda dünyanın çeşitli yerlerinde yazılmış eserleri bilim dünyasına kazandırmaya çalışıyoruz. Proje sonunda eski yazı ile yazılan eserlerin Latin harflerine çevrilmesi yoluyla bu çalışmaları yarına aktarmış olacağız. Gerçekten hem Anadolu hem de bu coğrafya birer hazine hüviyetinde. Göktürklerin ve Uygurların tarihi ve kültürel mirasları burada."

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise bu coğrafyada bilim dünyası adına önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bölgedeki 3 büyük üniversite ile farklı alanlarda çok yakın iş birliği halinde olduklarını aktaran Köse, bu çalışmaların iki ülke akademisine ve ülkeler arası dostluğa katkı yapacağına inandığını belirtti.