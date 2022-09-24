Türk, Yunan ve Bulgar gençler Meriç kıyısındaki ormanda çevre temizliği yaptı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Türk, Bulgar ve Yunan gençler Meriç Nehri kıyısındaki Kent Ormanı'nda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Doğaya Dönüş Derneği koordinasyonunda düzenlenen "European Green Belt Day Youth Fest" kapsamında Yunanistan ve Bulgaristan'daki doğa dernekleri üyesi gençler Edirne'ye geldi.

Meriç Nehri kıyısındaki kent ormanında bir ayara gelen gençler, cam ve plastik atıkları topladı, daha sonra kuş gözlemi yaptı.

Doğaya Dönüş Derneği Başkanı Selçuk Aslan, gazetecilere, üç ülke gençlerinin çevre ve doğa farkındalığı için gerçekleştirilen etkinlikte buluştuğunu söyledi.

Etkinlikle gençlerin birbirleriyle deneyim paylaşımı yaptığını ifade eden Aslan şunları kaydetti:

"Bu etkinlikle gençlerin daha fazla çevresini gözlemlemesi, birlikte yaşadığı türleri daha çok tanımasını hedefliyoruz. Bir farkındalık oluşturarak tüm canlılarla barış içinde yaşamayı sağlayabiliriz. Kuş gözlemi yapmadan önce atıkları toplayıp özellikle çevreye ne gibi atıkların atıldığını tespit etmek istedik. Bunu raporlayıp yerel yönetimlerle iş birliği yapmak istiyoruz. Biz de Edirne Belediyesi ile iş birliği içerisindeyiz."

Etkinliğe İspanyol öğretim görevlisi Begona Rodriguez'in Edirne'de kurduğu Plastiğe Hayır Topluluğu da destek verdi.