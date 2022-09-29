YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

29.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mustafa Tutulmaz: - "Kömür ve madenlerimizi ciddi şekilde ülkemizin kalkınmasına sunmamız gerekiyor"

Zonguldak'ta çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi (ICCET 2022) başladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesince bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin kömürle var olduğunu anlattı.

Şehirde kömürün dokunmadığı hiçbir aile, kişi ve kuruluşun olmadığını dile getiren Tutulmaz, "Bu yönüyle kömür çok değerli. Bizim ilimizde bu değer biraz daha fazla." dedi.

Zonguldak açıklarında bulunan 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin karaya taşınması için çalışmalar sürerken, 2030'lu yıllardan itibaren yaptırım uygulanmak istenen kömürün Rusya-Ukrayna Savaşı'yla yeniden öneminin ortaya çıktığını belirten Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Batı, iklim sözleşmesini bahane ederek bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin bir şekilde önünü kesme amacıyla 2030 yılından itibaren kömüre yönelik ciddi yaptırımlar uygulayacaktı. Ekonomik bunlar tabii. Ancak gelinen noktada yeniden gördük ki, en fazla kömüre yönelen yine kendileri oldu. O zaman bize düşen, ülkelere düşen bir sorumluluk var. Kömür ve madenlerimizi onun bunun dediğine bakmadan, ciddi şekilde ülkemizin kalkınmasına sunmamız gerekiyor. Bu alanın uzmanlarısınız. Ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlayabilecek şekilde politikaların oluşturulmasına vesile olacaksınız. Bu ülkemizin kalkınması açısından çok önemli."

Kongrenin Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait Kızgut da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin aylardır sürdüğünü, bu gelişmelerin ülkelerin öz kaynaklarına dayalı enerji temininde son derece önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Türkiye ve çeşitli ülkelerden katılan akademisyenler, kömüre yönelik farklı alanlardaki çalışmaları değerlendirdi.

İki gün sürecek kongrede madenci fotoğraflarının yer aldığı sergi de açıldı.

Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

- Vali Mustafa Tutulmaz: - "Kömür ve madenlerimizi ciddi şekilde ülkemizin kalkınmasına sunmamız gerekiyor"

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak akademisyen

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:48
İkindi
16:07
Akşam
18:47
Yatsı
20:06
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.