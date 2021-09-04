Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? Türkiye Cebelitarık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Cebelitarık maçı 4 Eylül 2021'de gerçekleşiyor. Maçın sonucunda A Milli Futbol Takımı'nın galip gelmesi üzerine Milliler büyük avantajı yakalayacak. Türkiye Cebelitarık maçı için geri sayım başladı. Karşılamada düdüğü çalan isim Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver olacak. İşte merak edilenler...

CEBELİTARIK TÜRKİYE MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Cebelitarık maçında Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak, Tohver'a yarım eden isimler ise aynı ülkeden Sten Klaasen ve Silver Koiv olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Joonas Jaanovits yapacak.

A Milli Futbol Takımı, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında ise Norveç'i 3-0 mağlup etmişti. A Milli Futbol Takımı üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalmış ve grupta Karadağ ile İstanbul'da gerçekleşen dördüncü maçta ise 2-2 berabere bitirmişti. Grupta 8 puanı olan Milli takım lider pozisyonunda bulunuyor.

Grupta gerçekleştirdiği 4 maçtan da mağlup ayrılan Cebelitarık son sırada yer alıyor. Milli takımın bu akşam oynanacak maçta Cebelitarık'ı mağlup etmesi durumunda avantaj sahibi olacak.

Heyecanla beklenen Cebelitarık Türkiye karşılaşması bu akşam Victoria Stadı'nda gerçekleşecek. Söz konusu maç TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.