Türkiye-Çekya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye-Çekya voleybol maçı saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak bitirdi. Şimdi ise A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bugün gerçekleşecek söz konusu maç canlı olarak yayınlanacak. İşte merak edilenler...