Türkiye-Çekya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye-Çekya voleybol maçı saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak bitirdi. Şimdi ise A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile karşı karşıya gelecek. Bugün gerçekleşecek söz konusu maç canlı olarak yayınlanacak. İşte merak edilenler...
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Elde ettiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren A Milli Kadın Voleybol Takımı son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile kozlarını paylaşacak.
Türkiye ile Çekya arasında oynanacak maç bugün 17.30'da başlayacak.
Sporseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Çekya maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Şampiyona son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüne göre sürecek.
TÜRKİYE ÇEKYA'YI YENERSE NE OLACAK?
Eğer Türkiye Çekya'yı geçerse, çeyrek finalde Polonya- Ukrayna maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.
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