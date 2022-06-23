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  4. Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

23.06.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

EDİRNE (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçilere ikramlarda bulunuyor.

Sınır kapısından geçenler vakfın ikram aracından su, meyve suyu, çay, bisküvi alabiliyor. İsteyen gurbetçiler de aracın yanında kurulan çadırda dinleniyor.

Edirne Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Alettin Bozkurt, AA muhabirine vatanlarına gelen gurbetçi vatandaşları karşıladıklarını söyledi.

Karşılamanın eylül ayına dek süreceğini anlatan Bozkurt, "Onlara vatanınıza 'hoş geldin' diyoruz. Arkadaşlarımız güler yüzle karşılıyorlar, gurbetçilerimiz mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Almanya'dan izne gelen Ali Kerim de Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Güler yüzle karşılandıklarını ifade eden Kerim, "Kapıda çalışanlarımız, polislerimiz hepsi iyi. Çok teşekkür ederim." dedi.

Kerime Kerim ise güzel karşılandıklarını dile getirerek, "Yolculuğumuz çok güzel geçti. Kurban Bayramımız yaklaşıyor, eş dost ziyaret edeceğiz. Kurbanlarımızı Türkiye Diyanet Vakfına bağışladık." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Hayrettin Akın da hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

İkramlardan aldığını belirten Akın, "Çam sakızı, çoban armağanı, bir ağaç dalı bile uzatılsa yeter önemli olan bu. Diyanetimizin bizi hatırlaması güzel." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı yurda gelen gurbetçileri Kapıkule'de ikramlarla karşılıyor

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