İki gün süren yarışlarda street 1 (600 cc) kategorisinde Fatih Akın Akkuş, street 1 (750 cc) kategorisinde İbrahim Nişli, süper street (1000-1300 cc) kategorisinde Muhammed Kamil Kırbaş, standart 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Berke Bor, street 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Ufuk Işık ve kadınlarda ise İrem Sümeyye Ölçeksiz birinci oldu.

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı

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