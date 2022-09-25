YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı

25.09.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da sona erdi.

Kepez Belediyesince, Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 81 yarışmacı katıldı.

İki gün süren yarışlarda street 1 (600 cc) kategorisinde Fatih Akın Akkuş, street 1 (750 cc) kategorisinde İbrahim Nişli, süper street (1000-1300 cc) kategorisinde Muhammed Kamil Kırbaş, standart 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Berke Bor, street 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Ufuk Işık ve kadınlarda ise İrem Sümeyye Ölçeksiz birinci oldu.

Şampiyona ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı

Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da devam etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Kepez drag

Antalya Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:40
Öğle
12:54
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:12
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.